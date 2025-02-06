GOL Linhas Aéreas pospone temporalmente la venta de boletos a Caracas

GOL Linhas Aéreas ha anunciado la suspensión temporal de la venta de boletos hacia Caracas, Venezuela. La decisión se debe a la necesidad de realizar ajustes en la red de vuelos de la aerolínea en el aeropuerto de la capital venezolana.

En diciembre de 2024, GOL había solicitado autorización para operar vuelos a Venezuela, utilizando la ruta Brasilia-Bogotá-Caracas y aprovechando los derechos de quinta libertad. La aerolínea planeaba ofrecer dos frecuencias semanales en aviones B737-800 y B232-MAX 8, según un comunicado de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil).

Sin embargo, GOL informó a Aviacionline que la venta de pasajes a Caracas ha sido suspendida temporalmente debido a la necesidad de ajustar las operaciones en el aeropuerto de la ciudad. A pesar de esta suspensión, la aerolínea aseguró que este cambio no afectará sus planes de operar en Caracas y que los nuevos horarios y fechas de los vuelos serán comunicados oportunamente.

GOL reafirmó su compromiso de mantener informados a sus clientes sobre cualquier cambio en sus operaciones y reiteró que la suspensión es de carácter temporal. La aerolínea espera poder reanudar la venta de boletos a Caracas una vez que se hayan realizado los ajustes necesarios en su red de vuelos.

Noticia al Día