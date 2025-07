Grecia Colmenares: EEUU violenta normativa internacional de protección a los niños

La secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Grecia Colmenares, aseguró que Estados Unidos violentó todas las normativas internacionales que protegen los derechos de los niños y niñas al separar a infantes venezolanos de sus padres.

"No hay razón de ser para que separen a una madre de su hijo, pero a nuestros niños los llevaron a cualquier latitud de Estados Unidos sin revisar condiciones climáticas, sin revisar condiciones de idioma, de lo que sea y no se ha respetado ninguna de las normativas internacionales que respaldan a los niños y a las niñas. La convención de los derechos del niño y de la niña está violentada totalmente porque hoy esos niños y esas niñas no están con sus padres", insistió durante la transmisión del programa "Sin Truco ni Maña".

En ese sentido, le exigió a la Organización de Naciones Unidas (ONU), "que tome medidas y que cumpla sus funciones", mientras agregó que "hoy como pueblo venezolano nos sentimos más unidos que nunca, para alzar la voz con nuestro presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su justicia petición de que nos devuelvan a esos 18 niños que esperan estar en los brazos de sus abuelas, de sus mamás".

Igualmente, la también diputada a la AN, indicó que no existe ninguna razón que justifique la separación de una madre de sus hijos, y que estos sean llevados a «hogares sustitutos» en cualquier parte de Estados Unidos. Además, recalcó que el Gobierno Nacional utilizará todos los mecanismos que tenga a su disposición para garantizar el retorno a Venezuela de los más de 19 niños que han sido arrebatados a sus familias por las autoridades estadounidenses.

"Nuestros niños son el sagrado tesoro que conservamos como país, que precisamente es esa semilla naciente y creciente de nuestro país, y hoy más que nunca nosotros vamos a alzar nuestra voz por el retorno de nuestros niños y de nuestras niñas que han sido puestos en hogares sustitutos", agregó.

Noticia al Día / VTV