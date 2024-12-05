Lunes 22 de septiembre de 2025
Denuncian que las Guacamayas chocan contra canchas de pádel en Caracas y resultan heridas

La veterinaria Grecia Marquís, de la Fundación Plumas y Colas en Libertad, alertó este miércoles 4 de diciembre, que las…

Denuncian que las Guacamayas chocan contra canchas de pádel en Caracas y resultan heridas
La veterinaria Grecia Marquís, de la Fundación Plumas y Colas en Libertad, alertó este miércoles 4 de diciembre, que las guacamayas están chocando contra los vidrios de las canchas de pádel en el municipio Baruta, en Caracas.

Marquís publicó un video en redes sociales en donde se puede ver a una guacamaya gravemente herida. De acuerdo a la veterinaria, la Policía de Baruta llevó al ave a la Fundación luego de que se estrelló contra las canchas de pádel de la urbanización Los Samanes.

«Es solo una muestra de la cantidad que existe que se estrellan, pero que nosotros no vemos o que la gente no reporta o que simplemente están muertos y no los llevan a un centro asistencial veterinario», dijo Marquís.

La veterinaria relató que ya ha recibido a varias guacamayas que han sufrido accidentes de este estilo. «Hay que hablar con las juntas directivas de estos lugares para colocar calcomanías en todos estos vidrios», sostuvo.

La especialista sostuvo que se deben tomar medidas. «Parece ser que es un movimiento que no les interesa el entorno donde están o que no les importa el impacto negativo que están causando en la naturaleza», agregó Marquís.

«Hay una cantidad de distintas fuentes que están llegando de reclamos, hay que tomar medidas porque para eso somos humanos racionales, para rectificar y concientizar. Y eso tiene que estar ocurriendo ya en estos centros de canchas de pádel», dijo.

