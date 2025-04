Habla madre venezolana separada de su hija en EEUU

La joven venezolana Yorely Escarleth Bernal Inciarte, aseguró que hizo todo lo posible para que el gobierno de Estados Unidos le devolviera a su hija de dos años, pero no le prestaron atención.

La mujer fue deportada y la niña quedó bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados en EE. UU. Actualmente, está alojada en una familia de acogida, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) DHS.

Este caso saltó a la palestra el pasado viernes 25 de abril, cuando el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció que Estados Unidos "se está robando niños" venezolanos.

Yorely Escarleth, arribó al país el pasado viernes en un vuelo con 199 migrantes provenientes desde el Paso, Estados Unidos. De acuerdo a las declaraciones del ministro, a esta ciudadana la "obligaron a montarse en el avión sin su hija".

Un día después, el gobierno de Estados Unidos confirmó que separó a la niña de sus padres, porque, ambos, presuntamente, forman parte de la banda delictiva Tren de Aragua.

De acuerdo con lo informado por el DHS, Maiker Espinoza Escalona, padre de la niña, presuntamente es un teniente que pertenece a esta organización hamponil, mientras que Yorely Escarleth "supervisa el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.

Perdóname mami

En un vídeo que circuló por redes sociales, se observa el momento cuando Yorely Escarleth, ya en territorio venezolano, se comunica con su mamá por videollamada.

Con el rostro bañado de lágrimas, le jura que hizo todo lo posible para que le entregaran a la niña en Estados Unidos.

"Quiero estar contigo. Perdóname mami, no pude traerla, no me dijeron nada de la niña, me trataron feo, muy feo, no sé nada de ella. No me decían nada", contó Yorely Escarleth.

La mamá de Yorely le pidió a su hija que se calmara para pensar qué harán para recuperar a la niña, mientras llora al otro lado del teléfono.

"La tienen que devolver. Exijo justicia por mi hija, señor", se le escucha decir a la mamá de Yorely.

En otro video publicado en redes sociales se plasma el momento cuando Yorely llega al reencuentro con su madre, a bordo de un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

"Aquí está tu madre, mi reina, y vamos por tu hija", exclamó la progenitora de Yorely.

