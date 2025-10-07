Martes 07 de octubre de 2025
Nacionales

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 7 de octubre de 2025 en el…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025
Foto. Archivo NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 7 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

Aries: Estás en un periodo de tiempo excelente, donde estás cambiando todo a tu alrededor a través de un fuerte sextil con Plutón. Ahora, la vida te da oportunidades para lograr avanzar a buen ritmo y así subir tu nivel evolutivo. Debes estar agradecido, el Universo te está ayudando a renacer de las tinieblas donde estabas totalmente sumergido. Luego, verás este día, como un momento histórico en tu vida.

Tauro: La Luna está pasando por tu signo astrológico para brindarte un poco de equilibrio emocional. Tu vida requiere de estos momentos para compensar tu estilo de ser acelerado. Hay momento para todo y este es un día para relajarse y estar lo más calmado posible, y así poder avanzar con calma. Es parte de la dinámica elemental. Lo que no puedes hacer, es mantener siempre un carácter alto y vivir de manera desbocada.


Géminis: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo, te está obligando a realizar un plan de vida, para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida, para tener, inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

Cáncer: Se presenta un sextil positivo con la Luna. El Universo, te abre las puertas. Préstale más atención a lo que sientes y busca dentro de ti más armonía, para volver a tu camino de gloria. Es importante que despiertes y te actives de manera positiva para mejorar tu vida, con un nuevo plan de trabajo interno y convertirte en un mejor ser humano, repleto de bondades.

Leo: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Lilith, lo que puede generar bloqueos emocionales o resultados tardíos. Las condiciones no son las más favorables en este momento, por eso es importante tener paciencia y relajarte tanto como puedas. Es muy posible que las circunstancias te estén envolviendo con cierta tensión, y quizás lo más sabio ahora sea soltar un poco y no forzar la situación.

Virgo: Tienen un sextil positivo con Júpiter. Esta energía te ayuda mucho a levantar el ánimo y a pedir ayuda a las fuerzas positivas del Universo, que te ayudan a seguir adelante. Ahora, te sientes poderoso y fuerte. Te consideras querido y apoyado por el entorno. Vas a lograr todo en esta vida y el éxito, solo depende de tus decisiones. Es muy importante, seguir en el camino de la evolución con entusiasmo, voluntad y optimismo.

Libra: Excelentes energías con el Sol, en estos momentos es para regenerar tu cuerpo físico y darte la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones que ya vienes haciendo. Esta conexión con el Sol, pasando por tu signo, es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad. Después, tendrás unos resultados excelentes. El agradecimiento a Dios, es muy importante para que las energías fluyan.

Escorpio: Te acompaña un poderoso trígono de Júpiter, una de las alineaciones más afortunadas que puedes tener. Siente cómo esta energía te llena de optimismo, te da una fuerza interior renovada y despierta tu deseo de avanzar. Cualquier obstáculo que enfrentes ahora se puede superar más fácilmente. Confía en tu camino y aprovecha este momento para tomar decisiones importantes y abrirte a las oportunidades que se presenten.

Sagitario: Hoy estas súper conectado con otras dimensiones espirituales. Podrías recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Estas bajos las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Podrías establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.

Capricornio: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno, verificar si en verdad quieres seguir dónde te encuentras en estos instantes. Posiblemente, quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir, lo que quieres de manera concreta en la vida y entonces enfocarte y alinear las energías, para lograr esa meta.

Acuario: Te encuentras bajo la influencia de una cuadratura desafiante con Lilith, lo que puede provocar bloqueos emocionales y demoras en los resultados esperados. Las condiciones actuales no son las más propicias, por lo que cultivar la paciencia y permitirte momentos de descanso se vuelve esencial. Es probable que las circunstancias te envuelvan en cierta tensión, y quizás lo más sabio ahora sea soltar el control.

Piscis: Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo, te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes de cambiar para lograr ser un mejor ser humano más espiritual y positivo. En la vida siempre es importante ver nuestros errores.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Dimitió el primer ministro de Francia

Dimitió el primer ministro de Francia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Noticias Relacionadas

Nacionales

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

El foco de atención se centra en la onda tropical número 41, que actualmente se desplaza sobre las Antillas Menores

Nacionales

Presidente Maduro: EEUU fue informado sobre quién planificó atentado a embajada

El mandatario nacional dijo que esta información se confirmó gracias a la labor del “sistema de información e inteligencia que ha arrojado muy buenos resultados por muchos años”
Nacionales

Estos son los requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicios en transportes públicos

La Certificación de Prestación de Servicios es vital para todas las modalidades, incluyendo taxis individuales y rutas suburbanas e interurbanas
Al Dia

Funvisis reporta cinco sismos en Venezuela con movimientos de baja a moderada magnitud

A pesar de la actividad, los informes preliminares indican que no se registraron víctimas ni daños materiales.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025