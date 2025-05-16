Jueves 21 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 16 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 16 de mayo de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 16 de mayo de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 16 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Con el tránsito del planeta Venus por tu signo, tu vida se verá muy favorecida, sobre todo en el amor. Sentirás la necesidad de arriesgar y jugar fuerte porque algo dentro de ti te dice que es tu momento y debes aprovecharlo al máximo.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Felicidades, si cumples años. La suerte es tu aliada y este fin de semana pueden aparecer personas que den un toque de color y diversión a tu vida. Tus sentimientos son sinceros y tendrán la respuesta que esperas. Un sueño se hará realidad.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Este fin de semana, aunque haya alguna tensión en tu entorno, no vas a dejar que te afecte. Si hay algo que deseas tener en tu vida, no esperes y ve a por ello. Rodéate solamente de gente positiva.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Serás feliz con cada cosa que hagas y tendrás una actitud muy positiva ante la vida. Este fin de semana puede surgir un viaje inesperado y muy placentero que no debes rechazar; disfrútalo.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Estás recibiendo una energía astral muy positiva y nada se te resistirá. No dejes que los problemas de los demás perturben este buen momento que atraviesas. Días magníficos para conocer gente y dejarte conquistar…
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Estás activo, con ganas de hacer cosas… En el amor, permanece atento porque se presentarán cambios que te ayudarán a encontrar lo que anhelas. Disfruta a lo grande el fin de semana, te lo has ganado a pulso.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Ignora las envidias que puedas percibir en tu entorno. Este fin de semana comprobarás que sin ser todo perfecto tú eres feliz. No dejarás que ningún contratiempo te altere y vivirás intensamente.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Puede haber tensiones en tu entorno que provoquen cambios inesperados y obstaculicen tus sueños. Déjate guiar por tu intuición porque puede avisarte de algo a lo que debes prestar atención. Necesitas relajarte y desconectar.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No te empeñes en tener siempre la razón porque esa actitud puede provocar muchos enfrentamientos. Abre tu mente y tu corazón a los consejos de la gente que te quiere; te van a ayudar mucho. Retrasos en asuntos que tienes pendientes.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Sabes que estás bajo la protección de las estrellas y todo lo que lleves a cabo será un éxito. Este fin de semana deja que afloren tus sentimientos y podrás vivir relaciones muy gratificantes.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: No silenciarás todas esas emociones que están invadiéndote, no pondrás excusas para retar a tus propios límites y encontrarás en los tuyos el cariño y el apoyo que necesitas. Este fin de semana dedica tiempo al amor, a los amigos…
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Intenta olvidar esas cosas que no van bien en tu vida y piensa en aquellas que te sacan una sonrisa. Este fin de semana, con esa maravillosa intuición que posees, sabrás sortear las envidias que puede haber en tu entorno.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

