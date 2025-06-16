Hoy es feriado bancario por el "Día de San Antonio"

Hoy lunes, 16 de junio, el sector bancario no prestará servicio en todo el país motivado por la celebración del "Día de San Antonio", según el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Este lunes, los clientes de las distintas instituciones financieras del país no realizarán operaciones en las taquillas ni en las agencias.

Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.

Por lo tanto, los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

