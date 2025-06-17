Hoy finalizan las postulaciones para los comicios del 27-Jul

Las postulaciones de los candidatos a alcaldes y concejales de las elecciones municipales del 27 de julio culminan este martes 17 de junio, luego de la prórroga de 72 horas, que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión de extender las postulaciones se debió a las solicitudes formuladas por numerosas organizaciones con fines políticos que intervendrán en los sufragios de finales del próximo mes.

Una vez cerradas las postulaciones, las organizaciones políticas deberán seleccionar sus posiciones en la boleta electoral.

Hasta este lunes 16 de junio, el GPPSB había completado el 90 por ciento de sus candidaturas para las 335 alcaldías y 2. 471 concejos municipales.

Para los comicios del próximo 27 de julio, están convocados 21 millones de 524 mil 126 electores en todo el país.

