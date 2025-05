"Y nos juramos amor hasta que la muerte nos separe", una expresión que parece haber quedado en el recuerdo, en el baúl de viejos, álbum fotográfico que cada año con la llegada del Día de San Valentín, sacamos del closet y con nostalgia hacemos un balance del tiempo transcurrido desde entonces.

psicóloga, Diexceliz Olivares. Foto: Cortesía

Algo que nos llena y despierta como si eternamente fuera la primera vez de esas nuevas emociones y a lo que reaccionamos de manera personal y distinta unos de otros, no es más que lo que hemos llamado amor eterno.

Es simplemente un sentimiento que nunca termina. Aquel que para muchos es tan poderoso que nada en el mundo puede detener, como intensos sentimientos que dos personas tienen el uno por el otro.

Algunas personas llegan a decir, incluso, que es tan fuerte que sigue ahí después de la muerte. Puede sonar como un mito, pero es real, según señalan expertos en la materia.

Se discute hoy en día si ese tipo de amor perdura o poco a poco se ha ido con el paso de los años.

Consultamos a la especialista en el tema, del centro Human Mind Psicología y Desarrollo Organizacional, psicólogo, Diexceliz Olivares, quien considera que el amor es eterno, según los valores y principios que tenga la persona. "Podamos decir que es un tema un tanto complicado porque sabemos que son dos seres diferentes y se tiene que manejar, principalmente, lo relacionado a la tolerancia, comunicación, falta de respeto, límites, la existencia de un amor tóxico, etc".

Para la especialista "se llega a cultivar un amor sano, dentro de todos los parámetros positivos que existen, si primero nos conocemos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismo para saber que vamos a ofrecer a esa persona en la relación".

¡Adiós! al amor eterno

Analizando el tema generacional actual, muchos jóvenes en la actualidad no creen en el amor eterno, y obedece a las evidencias y experiencias. Está muy en boga, de moda, en auge, con mucha aceptación las relaciones tóxicas, que para los psicólogos no es más que, aquella en la que se faltan el respeto de distintas maneras, donde hay obscenidad, abuso psicológico, maltrato físico, verbal, dependencia económica una de la otra persona, y todo esto conlleva a una dependencia emocional, es decir, a tomar decisiones por si sola, a tener sentimientos de culpa cuando una de ellas haga algo que lo considere mal, en fin, es todo aquello que no sume, explicó la experta.

Olivares dice que a su consultorio llegan muchas personas, en un gran porcentaje, que buscan ayuda que sufren de dependencia emocional que por lo general producen un daño a una de las personas y en oportunidades a las dos al mismo tiempo.

Las que más acuden a consultas son las se ven afectadas por falta de respeto, la manipulación, el control en la relación, la manipulación de una a otra pareja, desvalorizar el proyecto del otro y desigualdad en las tomas de decisiones.

Nadie tiene tiempo para nadie

Consultamos a varios jóvenes que dicen que celebrarán el Día de los Enamorados en viernes próximo y dicen en su mayoría ser impacientes y suelen terminar las relaciones rápidamente, incluso sin conocer realmente a la persona, tal como lo señaló Jesús Antúnez que buscaba un obsequio para su novia en el Centro Comercial Cima.

Tony Albornoz, por su parte, dijo que pasa un año y hasta dos con su novia hasta que se aburre y comienza a pelear hasta que llega la separación.

Hoy en día nadie tiene tiempo para nadie y debido a esto se ha establecido una tendencia a tener múltiples aventuras amorosas. No se trata de compartir emociones con varias personas, sino de controlar las emociones y el amor para que se dividan entre varias personas.

Los expertos aseguran que los jóvenes viven con más practicidad y tiene menos emocionalidad en el presente y que están más acostumbrados a usar sus cerebros reemplazando sus corazones, cambiado el significado del amor.

Existe un factor que predomina y es que en su mayoría buscan la belleza, indicó Magdelys Piñero, dueña de un Centro de Belleza en Maracaibo." Todos quieren tener a la chica o al chico más bello del mundo y se mantienen en la búsqueda y así se les pasa el tiempo y nunca les alcanzan su amor eterno".

Básicamente todos hemos pensado al menos una vez en la vida cómo debería ser nuestra alma gemela y sus cualidades, pero la realidad es que conseguir al amante de tus sueños es bastante difícil, nunca puedes encontrar a una persona que tenga todas las cualidades que estás buscando, por lo que nunca se debe intentar cambiar a la otra persona… acéptala como es, ámala por lo que es y que sea tu amor eterno.

