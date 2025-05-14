Iglesia crea la campaña "Santo para todos" para la canonización de JGH y Carmen Rendiles

La iglesia venezolana informó que la fecha de la canonización de San José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles será anunciada en los próximos días por el papa León XIV.

El arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo, afirmó que la canonización de los dos primeros santos venezolanos es un «gran regalo para Venezuela y un compromiso» para todos los ciudadanos y sectores.

Monseñor informó que hace dos meses se nombró una comisión central que se encarga de organizar todo el proceso para llegar al evento de la canonización.

El director de la comisión, Alejandro Marius, presentó la campaña «Santo para todos» y pidió a todos los venezolanos a sumarse a esta iniciativa.

«Tiene palabras claras que son tomadas muy en serio porque consideramos que dan respuesta a estos santos y son la esperanza, el encuentro y el ejemplo», dijo.

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Jesús González de Zarate, pidió a los venezolanos «participar en este gran acontecimiento» que marcará la historia religiosa del país.

Adelantó que la comisión «está trabajando en los contactos pertinentes en Roma para la brevedad posible conocer cuándo será el consistorio y cuándo sería la canonización como tal» pero enfatizó que «hay que esperar«.

Durante una rueda de prensa, los representantes de la iglesia venezolana resaltaron las virtudes y bondades que caracterizaban al médico de los pobres y a la hermana Rendiles.

La hermana, Rosa María Ríos, recordó la labor de caridad que desempeñó durante toda su vida, la creadora de las «Siervas de Jesús».

