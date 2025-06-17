Lunes 22 de septiembre de 2025
Impacto de las lluvias en el país: Inundaciones, derrumbes y operativos de emergencia

Hasta el momento se ha reportado daños en infraestructuras

Por María Briceño

Foto: agencia
Venezuela atraviesa una temporada de lluvias regulares, intensificada por la presencia de ondas tropicales, lo que ha generado afectaciones diversas en regiones del país. Hasta el momento se ha reportado daños en infraestructuras, inundaciones, derrumbes y también se han contabilizado distintos fallecimientos.

Varios corresponsales reportaron para el programa Al Instante de Unión Radio cuál es la situación actual del país ante estas lluvias:

En Mérida, un niño de 10 años fue arrastrado por las inundaciones

La región andina ha registrado fuertes lluvias. Uno de las comunidades más afectada ha sido el municipio Alberto Adriani, donde se registró el pasado jueves 12 de junio la muerte de un niño de 10 años de edad, quien fue arrastrado por las inundaciones al estar jugando a las fueras de su casa. Sus familiares lo hallaron en las adyacencias de un centro comercial con signos vitales, sin embargo falleció luego de ingresar a la sala de emergencia.

En este municipio, es común que los drenajes y alcantarillas colapsen ante las intensas lluvias, sobre todo, en su capital El Vigía. Hasta el momento, los otros municipios que integran al estado no han reportado mayores emergencias.

Asimismo, las autoridades informaron que es posible transitar en rutas que conectan con Táchira, Trujillo, Barinas o Zulia debido a que el paso se encuentra habilitado, no obstante, exhortan a tomar las debidas precauciones.

En el estado Bolívar Protección Civil continúa en la búsqueda de un hombre que cayó a un caudal

El pasado jueves 12 de junio un hombre de 66 años de edad cayó a un caudal al intentar cruzar, en medio de intensas lluvias, un puente de hierro que divide dos comunidades de la región San Félix.

Las autoridades han desplegado un operativo, el cual ha estado activo durante 96 horas de búsqueda. Protección Civil se ha apoyado de un dron para ampliar la localización por radio, sin embargo, no han avanzado en el hallazgo.

Por otro lado, durante las últimas 48 horas la región no ha presenciado fuertes precipitaciones. Además, la gobernación ha iniciado la limpieza de drenajes en el sector Bello Horizonte para evitar inundaciones por la crecida del río Caroní.

En el estado Lara las lluvias persisten, pero hasta el momento no se han reportado mayores emergencias

De acuerdo con el alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, no hay afectaciones significativas, hasta ahora han mantenido en el monitoreo sobre los puntos mas sensibles ante las lluvias, así como, se ha logrado el mantenimiento de los desagüe.

Durante la madrugada y hasta poco después de las cinco de la mañana de este martes, se han registrado intensas lluvias en la capital. A pesar de la fuerte precipitación, no se han reportado incidencias de gravedad, más allá de la caída de árboles y algunas afectaciones menores en viviendas. Las autoridades continúan monitoreando la situación ante cualquier eventualidad.

Noticia al Día/Información de Unión Radio

