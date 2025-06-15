INAC anunció reanudación de operaciones aéreas con República Dominicana

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) notificó oficialmente la reactivación de las operaciones aéreas que conectan a Venezuela con la República Dominicana, la medida contempla tanto vuelos regulares como chárter para el transporte de pasajeros, carga y correspondencia.

Esta decisión implica la suspensión de las restricciones previamente vigentes, lo que restablece el flujo aéreo entre ambas naciones. El restablecimiento de las rutas permitirá el desarrollo normal de las actividades logísticas y facilitará los desplazamientos entre los dos territorios caribeños.

El INAC exhorta a los ciudadanos y empresas vinculadas al sector a mantenerse informados a través de las aerolíneas autorizadas, a fin de conocer detalles específicos sobre itinerarios, condiciones de viaje y disponibilidad de servicios. La recomendación incluye verificar los requisitos actualizados antes de programar sus traslados.

A pesar de la reanudación de los vuelos, las autoridades aeronáuticas instan a los usuarios a seguir atentos a posibles disposiciones sanitarias o de seguridad que pudieran ser emitidas, tanto en Venezuela como en República Dominicana. La cooperación con las medidas establecidas será clave para mantener la continuidad de las operaciones.

Con este anuncio, se afianza el compromiso de avanzar hacia una normalización gradual del transporte aéreo internacional, para brindar a los usuarios una opción viable para el intercambio comercial y la movilidad segura.

Noticia al Día