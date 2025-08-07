Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Inameh advierte que la temporada de huracanes 2025 estará más activa de lo normal

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el organismo, existe un 50 % de probabilidad de que la actividad ciclónica supere los niveles habituales, mientras que hay un 35 % de probabilidad de que se mantenga dentro de los parámetros normales y un 15 % de que sea menos activa de lo esperado

Por Andrea Guerrero

Inameh advierte que la temporada de huracanes 2025 estará más activa de lo normal
Foto: Inameh
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la temporada de ciclones tropicales 2025 en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México presenta una alta probabilidad de ser más activa que el promedio histórico.

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el organismo, existe un 50 % de probabilidad de que la actividad ciclónica supere los niveles habituales, mientras que hay un 35 % de probabilidad de que se mantenga dentro de los parámetros normales y un 15 % de que sea menos activa de lo esperado.

El Inameh estima la formación de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían evolucionar a huracanes. De estos, entre dos y cinco podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores, es decir, categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

La institución reiteró que mantiene un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y exhortó a la población a seguir únicamente sus canales oficiales para obtener información confiable y actualizada, recordando que es el ente autorizado en Venezuela para emitir alertas y reportes meteorológicos.

Noticia al Día / Inameh

