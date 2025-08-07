Inameh advierte que la temporada de huracanes 2025 estará más activa de lo normal

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la temporada de ciclones tropicales 2025 en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México presenta una alta probabilidad de ser más activa que el promedio histórico.

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el organismo, existe un 50 % de probabilidad de que la actividad ciclónica supere los niveles habituales, mientras que hay un 35 % de probabilidad de que se mantenga dentro de los parámetros normales y un 15 % de que sea menos activa de lo esperado.

El Inameh estima la formación de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían evolucionar a huracanes. De estos, entre dos y cinco podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores, es decir, categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

La institución reiteró que mantiene un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y exhortó a la población a seguir únicamente sus canales oficiales para obtener información confiable y actualizada, recordando que es el ente autorizado en Venezuela para emitir alertas y reportes meteorológicos.

Noticia al Día / Inameh