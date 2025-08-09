Inameh estima cielo nublado en el Zulia y gran parte del país este sábado 9-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó este sábado 9 de agosto, que se espera abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Zona Insular, Llanos Occidentales y Centrales, los Andes y Zulia, de igual forma no se descarta lluvias o lloviznas dispersas en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón, en el resto del país prevalecerá nublado.

Asimismo, durante la tarde y noche se estima cielo de parcial a nublado en la mayor parte del país, con precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Llanos occidentales, los Andes y Zulia.

Lee también: ‎Inameh prevé nubosidad acompañada de lluvias este sábado 1-Feb

Noticia al Día