Inameh estima condiciones de nubosidad fragmentada en Zulia y gran parte del país este lunes 4-Nov

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) reporta condiciones de nubosidad fragmentada en varias zonas del país, especialmente en las regiones de Amazonas, Bolívar, el sur de Guárico, Cojedes, Portuguesa, Falcón, el oeste de Lara, Los Andes y Zulia.

En estas áreas, se observan células convectivas que pueden generar lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Mientras tanto, el resto del territorio venezolano se presenta con un cielo mayormente despejado o con baja nubosidad, lo cual promete un inicio de semana más tranquilo en esas zonas.

El INAMEH recuerda a los ciudadanos estar atentos a los reportes meteorológicos y tomar las previsiones necesarias en las regiones afectadas por el clima.

Lee también: Fuertes lluvias causan inundaciones y damnificados en Barquisimeto

Noticia al Día/Información de Unión Radio