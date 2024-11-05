Inameh estima lluvias y actividad eléctrica en Zulia y gran parte del país este 5-Nov

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su reporte diario, indicó que para este martes 5 de noviembre, se prevé algunas células convectivas dispersas generadoras de lluvias y actividad eléctrica en zonas de Bolívar, sur de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Falcón y Zulia.

En el resto del país, de acuerdo al boletín meteorológico del organismo, prevalecerá cielo poco nublado a despejado.

#05Nov #INAMEHInforma Algunas células convectivas dispersas, generadoras de lluvias y actividad eléctrica en zonas de *Bolívar, sur de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Falcón y Zulia, El resto del país se observa poco nublado a despejado #FelizMartes. pic.twitter.com/g5tZjG9ECR — INAMEH (@INAMEH) November 5, 2024

