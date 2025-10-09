Inameh estima que tormenta tropical Jerry se ubique cerca del oriente del país

La onda tropical número 43 se convirtió en tormenta tropical l Jerry y según el Instituto Nacional de Meterología e Hidrología (Inameh) pudiera aumentar su fuerza hasta pasar a un huracán mayor en su tránsito sobre el noroeste del mar Caribe.

El Inameh estima que este jueves y viernes Jerry se ubique cerca del oriente venezolano, aunque asegura que no representa un peligro directo para el país, siguen muy de cerca su desplazamiento para ofrecer detalles de su recorrido.

Lee también: Este es el pronóstico de Inameh para este sábado 10-May

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión