Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó en su boletín que se prevé en horas de la mañana de este lunes 29 de septiembre, desarrollo nubosos con precipitaciones de variada intensidad al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, este de Miranda/La Guaira/Falcón, Guárico, Apures, Barinas, Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se estima aumento de la cobertura nubosa, acompañada de lluvias o chubascos, algunos con actividad eléctrica, especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

El organismo afirmó que durante toda esta semana se mantendrán las precipitaciones, especialmente en el sur, centro-norte, centro-occidente, llanos centrales y occidentales, la zona andina y Zulia. Ello por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la Vaguada Monzónica estacionaria y la presencia de la onda tropical número 41 de la temporada.

Se espera que la onda tropical 41 llegue a Venezuela entre los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre.

Lee también: Inameh estima nubosidad y lluvias en el país este viernes 31-Ene

Noticia al Día