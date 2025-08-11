Inameh prevé cielo parcialmente nublado y lluvias dispersas para este lunes 11-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó mediante redes sociales su acostumbrado boletín durante la mañana de este 11 de agosto.

En el mismo, pronosticó cielo nublado y lluvias dispersas a lo largo del país, con el objetivo de brindar seguridad y enviar una información certera a toda la población.

"Se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional; no obstante, se prevé zonas con nubosidad y precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, Guárico, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Apure, oeste de Barinas, sur de Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia", explicó el Inameh.

