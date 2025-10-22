Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó en su boletín de este miércoles 22 de octubre, que en horas de la mañana se espera cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte del país, sin embargo, se prevé zonas cubiertas, lluvias o chubascos en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Falcón, Andes y Zulia.

En horas de la noche se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas, en la región oriental, sur del territorio, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

Con respecto a la onda tropical número 48 se encuentra fuera del país y se convirtió en la tormenta tropical Melissa. La OT número 46 se espera que llegue al país en las próximas horas.

