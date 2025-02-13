Inameh prevé lluvias en el sur del Lago de Maracaibo y varias regiones del país este 13-Feb

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que para este jueves persisten los vientos alisios del noreste con actividad de moderada a intensa que transportan humedad a las costas y a la fachada atlántica del país, generando nubosidad estratiforme.

Asimismo, el organismo indicó que prevé lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Delta Amacuro, Sucre, Miranda, Región Insular, Falcón, Andes y Sur del Lago de Maracaibo, así como precipitaciones de intensidad variable al sur de Amazonas y norte de la Guayana Esequiba.

En horas de la tarde y la noche, se espera desarrollo células convectivas productoras de lluvias o chubascos con probables descargas eléctricas, al sur de Amazonas/Bolívar, nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Miranda, Región Insular, Andes y sur del Zulia.

