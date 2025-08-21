Jueves 21 de agosto de 2025
Inameh prevé lluvias en varias zonas del país este jueves 21-Ago

La onda tropical número 28 salió del territorio nacional

Por María Briceño

Foto: Agencia
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó para este jueves 21 de agosto, que en horas de la mañana se prevé nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional.

El organismo estima que se prevén áreas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Táchira, Mérida y Zulia.

En horas de la tarde y noche se estima desarrollo nuboso, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la región central.

Lee también: Inameh prevé lluvias en varias regiones del país

Al Dia

Hace 72 años "erupcionó" un volcán musical en Maracaibo: Cumpleaños Argenis Carruyo

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació…
Nacionales

Venezuela y Colombia establecen agenda para avanzar en tema migratorio de niños y adolescentes

Con el objetivo de mejorar las condiciones migratorias
Zulia

Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de cementerios de la ciudad

En el cementerio San José, las cuadrillas municipales ejecutaron un intenso trabajo de recolección de 4 toneladas de desechos
Internacionales

China critica despliegue militar de EEUU en el Caribe y rechaza injerencia en Venezuela

China instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe"

