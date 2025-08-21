Inameh prevé lluvias en varias zonas del país este jueves 21-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó para este jueves 21 de agosto, que en horas de la mañana se prevé nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional.

El organismo estima que se prevén áreas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Táchira, Mérida y Zulia.

En horas de la tarde y noche se estima desarrollo nuboso, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la región central.

Noticia al Día