Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó este martes 2 de septiembre que prevé cielo parcialmente nublado en el Zulia y gran parte del país.

El organismo informó que espera zonas con nubosidad, lluvias o chubascos dispersos al sureste de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Barinas, Táchira, Mérida y Zulia.

Durante la tarde y noche, se espera desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y sur del estado Zulia.

Además no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

Seguimiento de ondas tropicales

Inameh indicó que se espera la llegada de la onda tropical 33 al país entre jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

