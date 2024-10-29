Inameh prevé precipitaciones en Zulia y otros estados del país este martes 29-Oct

En su reporte diario, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que para este martes se estima cielo despejado alternando con zonas parcialmente nubladas en la mayor parte del país durante la madrugada y primeras horas de la mañana, sin embargo, se prevé desarrollo de nubosidad con precipitaciones dispersas en áreas al sur de Amazonas, Portuguesa, sur de Lara, este de Falcón, Apure, Barinas, Andes y Zulia.

Después del mediodía se espera un incremento en la actividad convectiva, propiciando cielo nublado con lluvias, chubascos y ocasionales descargas eléctricas, en áreas de Amazonas, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Yaracuy, Lara, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apures, Barinas, Falcón, Andes y Zulia.

