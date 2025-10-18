Inameh prevé presencia del polvo del Sahara para este domingo 19-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió una alerta el 17 de octubre ante la llegada de polvo del Sahara al territorio venezolano. Este evento está previsto para el sábado 18 y el domingo 19 del mes en curso.

De acuerdo con la información oficial, publicada en la cuenta de Telegram del instituto, se esperan concentraciones de polvo sahariano de intensidad leve a moderada, principalmente en las regiones nororientales y centrales del país.

El organismo indicó que el fenómeno se hará más evidente durante las tardes y causará menor formación de nubes, lo que podría reducir las lluvias en las zonas afectadas. Además, se prevé una reducción de la visibilidad.

El organismo meteorológico, junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, continuará monitoreando la situación para mantener informada a la población ante cualquier cambio en el pronóstico.

¿Qué es el polvo del Sahara?

El polvo del Sahara es una masa de aire seco cargado de partículas de arena, minerales y suciedad que provienen del desierto, debido a los fuertes vientos en la región norte de África.

La presencia de este fenómeno genera la reducción de la calidad del aire, además puede incidir en la disminución de la visibilidad y limita la formación de nubes en los territorios.

Es común que estas nubes cumplan una trayectoria desde África del Norte hacia al oeste sobre el océano Atlántico. Sin embargo, aunque suele ser de corta duración, la presencia de vientos alisios en ciertas épocas del año las hace más propensas a que puedan recorrer miles de kilómetros.

Noticia al Día/Información de El Diario