Inameh reporta vaguada monzónica al noroeste del territorio nacional en las próximas horas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó la llegada una vaguada monzónica al noroeste del territorio nacional, por lo cual se estiman lluvias en Caracas, Falcón, Los Andes, Zulia, Bolívar, Apure, llanos occidentales, región insular y centro occidente, con mayor intensidad al final de la tarde.

Asimismo, el Inameh detalló que la onda tropical 41 se desplaza por el Caribe, por lo tanto, seguirá modulando el viento y humedad hacia nuestras costas, lo que puede generar chubascos en Sucre, norte de Anzoátegui, región capital y central.

