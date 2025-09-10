Miércoles 10 de septiembre de 2025
Nacionales

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

“Esta producción tiene calidad, margen de crecimiento, reserva nacional y capacidad para exportar. Hoy, en Venezuela, hemos vencido la guerra económica y nos reinventamos con la producción del 90 % de los alimentos”, expresó el mandatario

Por Andrea Guerrero

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que Industrias Pollo Premium 5.8, C.A., ubicada en el estado Miranda, ha alcanzado una capacidad de producción superior a 90 mil pollos por día, con potencial para iniciar procesos de exportación.

El jefe de Estado realizó un recorrido por las instalaciones de la planta, inspeccionando las seis etapas que conforman la línea de procesamiento: recepción, sacrificio, evisceración, empaquetado, almacenamiento en cavas y despacho. “Esta producción tiene calidad, margen de crecimiento, reserva nacional y capacidad para exportar. Hoy, en Venezuela, hemos vencido la guerra económica y nos reinventamos con la producción del 90 % de los alimentos”, expresó el mandatario.

Con más de 30 años de experiencia, la empresa se distingue por su modelo de producción integrado, que abarca desde la adquisición genética hasta la distribución final. La planta, con una superficie de 8.984,76 metros cuadrados, genera más de 1.400 empleos directos en la región.

Esta actividad se enmarca en las acciones contempladas en las Siete Transformaciones (7T), específicamente en la primera T, orientada al fortalecimiento del abastecimiento soberano. Maduro destacó que en los últimos cuatro años, la producción avícola ha crecido un 188 %, y que el trabajo conjunto entre empresarios y clase obrera ha sido clave para este avance.

Los productos de Pollo Premium 5.8, con un peso promedio de entre dos y tres kilogramos, se comercializan bajo las marcas Súper Pollo y Pollo San José, con distribución concentrada en el centro del país, especialmente en la Gran Caracas, garantizando cobertura eficiente y continua.

La jornada contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería; el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; y el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, entre otras autoridades nacionales, reafirmando el compromiso del Estado con el impulso de la producción nacional y el fortalecimiento del sector agroindustrial.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FVF anuncia el fin del ciclo de Fernando Batista como seleccionador de la Vinotinto

FVF anuncia el fin del ciclo de Fernando Batista como seleccionador de la Vinotinto

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Noticias Relacionadas

Economía

Entregan Bs. 1.110 en sistema Patria

El monto asignado en esta ocasión es de 1.110,00 bolívares, y será depositado directamente en el Monedero Patria de las beneficiarias registradas en el programa
Nacionales

Sabotaje eléctrico en el oriente del país: afectó a dos líneas de transmisión de 230 kV

Según el documento, gracias a la rápida acción de los trabajadores y trabajadoras de la corporación, el servicio eléctrico fue restablecido en tiempo récord, minimizando el impacto de lo que califican como una “maniobra terrorista” dirigida a desestabilizar la paz y la estabilidad nacional
Al Dia

Nació un cunaguarito en Maracay que enterneció las redes

El Zoológico Las Delicias en la ciudad de Maracay celebró un evento significativo el 8 de septiembre con el nacimiento de una cría de cunaguaro, el tercer felino más grande de Venezuela.

Nacionales

Llega nuevo vuelo con 259 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU

Más de 12 mil connacionales han regresado al país


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025