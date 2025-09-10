Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que Industrias Pollo Premium 5.8, C.A., ubicada en el estado Miranda, ha alcanzado una capacidad de producción superior a 90 mil pollos por día, con potencial para iniciar procesos de exportación.

El jefe de Estado realizó un recorrido por las instalaciones de la planta, inspeccionando las seis etapas que conforman la línea de procesamiento: recepción, sacrificio, evisceración, empaquetado, almacenamiento en cavas y despacho. “Esta producción tiene calidad, margen de crecimiento, reserva nacional y capacidad para exportar. Hoy, en Venezuela, hemos vencido la guerra económica y nos reinventamos con la producción del 90 % de los alimentos”, expresó el mandatario.

Con más de 30 años de experiencia, la empresa se distingue por su modelo de producción integrado, que abarca desde la adquisición genética hasta la distribución final. La planta, con una superficie de 8.984,76 metros cuadrados, genera más de 1.400 empleos directos en la región.

Esta actividad se enmarca en las acciones contempladas en las Siete Transformaciones (7T), específicamente en la primera T, orientada al fortalecimiento del abastecimiento soberano. Maduro destacó que en los últimos cuatro años, la producción avícola ha crecido un 188 %, y que el trabajo conjunto entre empresarios y clase obrera ha sido clave para este avance.

Los productos de Pollo Premium 5.8, con un peso promedio de entre dos y tres kilogramos, se comercializan bajo las marcas Súper Pollo y Pollo San José, con distribución concentrada en el centro del país, especialmente en la Gran Caracas, garantizando cobertura eficiente y continua.

La jornada contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería; el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; y el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, entre otras autoridades nacionales, reafirmando el compromiso del Estado con el impulso de la producción nacional y el fortalecimiento del sector agroindustrial.

Noticia al Día / VTV