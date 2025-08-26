Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

San Bernandino, Caracas.- Con la participación de 211 trabajadores del área de transmisión, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) inició el Plan Nacional de Formación de Operadores Integrales de Subestaciones Eléctricas, una iniciativa que se realiza de manera simultánea en los 23 estados del país, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro.

La jornada inaugural se desarrolló en la Escuela de Formación del Centro de Servicio El Convento, ubicada en el estado Miranda. El objetivo de este Plan es promover la capacitación teórico-práctica de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Marina Marrero, facilitadora del programa académico, destacó el desarrollo de este ciclo de formación que, con enfoque crítico, afianzará valores éticos y morales, así como también aspectos técnicos en la gestión operativa del servicio eléctrico.

Asimismo, Mayfer Ortega, trabajador del área de seguridad e higiene ocupacional, expresó que el Plan “es una oportunidad para profundizar conocimientos sobre el funcionamiento de las instalaciones eléctricas”.

El Plan Nacional de Formación contempla cinco módulos que serán impartidos durante las próximas tres semanas a la fuerza laboral del SEN en todo el territorio nacional.

El pensum abarca las áreas de pensamiento histórico y acción social; inducción al trabajo seguro; saludable y ambientalmente sustentable para operadores integrales de subestaciones eléctricas; sistemas de protección eléctrica y protocolo para mantenimiento de subestaciones eléctricas.

El Gobierno nacional, liderado por el presidente, Nicolás Maduro, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del talento humano que hace vida en el SEN, impulsando una cultura operativa basada en el conocimiento, la prevención y la excelencia técnica.

Prensa MPPEE – CORPOELEC