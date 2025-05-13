Inicia el despliegue de material electoral para comicios del 25-May

Este martes 12 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), iniciaron el despliegue del material electoral que se utilizará en los comicios del próximo 25 de mayo.

La información la dio a conocer el comandante del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, a través de su cuenta en Instagram, donde detalló que la institución castrense tendrá la responsabilidad de la seguridad, resguardo y la custodia del material electoral que será usado en el Plan República Elecciones a la Asamblea Nacional y Regionales 2025.

Venezuela celebrará el próximo domingo 25 de mayo unas nuevas elecciones, esta vez se escogerán a los 24 gobernadores, 285 diputados a la Asamblea Nacional y 260 legisladores, para un total de 569 cargos en todo el país.

El pasado sábado 10 de mayo, se llevó a cabo un simulacro con el objetivo de familiarizar a los usuarios con las máquinas de votar. Para la actividad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un total de 1.187 centros de votación en todo el país con la intención de fortalecer el proceso democrático de Venezuela.

Lee también: Disidencia de las FARC amenaza elecciones regionales en Colombia

Noticia al Día