Inicia hoy: Saime ejecutará operativo de renovación de cédula "sin cita"

Desde hoy lunes, 10 hasta el viernes 14 de marzo, El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), inicia un operativo para renovar la Cédula de Identidad "sin cita".

En todas la oficinas del Saime en el territorio nacional se llevará a cabo esta jornada que tendrá un horario de atención desde las 8:00 am a las 4:30 pm, para renovar el documento documento de identidad.

Esta jornada solo aplica para esta semana, donde atenderán a todos los ciudadanos mayores de 18 años.

De igual manera, se mantiene activo el "Plan Nacional de Cedulación Sabatina" en todas las oficinas del organismo del país.

Lee también: Del 10 al 14 de marzo podrá renovar su cédula "sin cita" en todas las oficinas Saime del país

Noticia al Día