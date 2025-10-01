Inicia segunda fase de cedulación para adultos mayores en todo el país

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la segunda fase de atención especial para adultos mayores en el país.

El organismo indicó a través de sus redes sociales que el operativo especial empezó ayer en Caracas y recorrerá el territorio nacional.

La ruta José Gregorio Hernández recorrerá varios geriátricos del país, según informó el Saime.

Cabe destacar que los adultos mayores de 60 años tienen atención preferencial en el Saime y aquellos que tengan su cédula de identidad vencida no deben pedir cita para renovar su documento.

Requisitos que deben llevar los adultos mayores al Saime

Mostrar una fotocopia de la cédula de identidad.

Proporcionar un número telefónico y correo electrónico para notificar la entrega de la nueva cédula.

Noticia al Día