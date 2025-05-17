Inician gestiones para activar vuelos directos entre Mérida y Cúcuta

Las autoridades nacionales y el sector empresarial del estado Mérida iniciaron gestiones para activar frecuencias de vuelo que conecten a la entidad con la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, Colombia.

El presidente de la Corporación de Turismo de Mérida, Inti Sarcos, informó que se ejecutan inspecciones en el "Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso" del municipio Alberto Adriani y el "Aeropuerto Alberto Carnevalli", situado en el municipio Libertador de la entidad.

De igual forma, las autoridades evalúan aspectos relacionados con el impuesto aeroportuario, con la intención de que la frecuencia de vuelo sea factible y sostenible.

Sarcos puntualizó que prevén iniciar con un vuelo desde el "Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso", en El Vigía, hasta Cúcuta.

Agregó que este vuelo beneficiaría "no solo a la parte comercial entre los dos países, sino que va a permitirnos tener un puente aéreo para traer turismo especializado", reseña una nota de Unión Radio.

Noticia al Día / Unión Radio