Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Los ciudadanos podrán gestionar sus servicios en espacios habilitados por alcaldías, comunas y entes públicos

Por María Briceño

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció a través de sus redes sociales, que iniciará un despliegue de jornadas por cinco estados del país desde el 22 al 25 de octubre.

Los ciudadanos podrán gestionar sus servicios en espacios habilitados por alcaldías, comunas y entes públicos.

El despliegue iniciará este miércoles 22 de octubre en el estado Zulia en los siguientes puntos:

Municipio La Cañada de Urdaneta, instalaciones del PSUV, sector la Paz.

Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle Libertador, avenida 5 del Manzanillo, a 15 metros de la Plaza de Las Banderas

Jueves 23 de octubre

Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle del Lago, avenida principal San Francisco

Estado Guárico, municipio Leonardo Infante: Caserío Espino, Valle de la Pascua

Estado Guárico, municipio José Tadeo Monagas: Calle Vuelvan Caras, sede PDVSA, Altagracia de Orituco

Estado Sucre, municipio Sucre: Cámara Municipal de Cariaco

Estado Mérida, municipio Obispo Ramos de Lora: Sector 13 de Abril, El Vigía

Estado Falcón, municipio Píritu: Comunidad de Araguan, carretera nacional Moro-Coro, Escuela Primaria

Asnolda Margarita Capielo, San José de la Costa

Viernes 24 de octubre

Estado Anzoátegui, municipio Pedro María Freites: Centro Cívico de la comunidad indígena Bajo Hongo

Estado Anzoátegui, municipio Anaco: Tercera calle del sector La Florida, Unidad Educativa Agustín Codazzi

Estado Lara, municipio Palavecino: Avenida Intercomunal, sede de la Farmacia San Ignacio, El Placer

Estado Falcón, municipio Mauroa: Casa comunal, comunidad El Palmar, calle principal, Mene Mauroa

Sábado 25 de octubre

Estado Aragua, municipio San Sebastián: Tribunal Supremo de Justicia, sector Lourdes, calle Gruta, San Casimiro.

Lee también: INTT impone nuevos límites de velocidad

Noticia al Día con información de INTT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

Así es Michele Ribeiro

La entrenadora fitness Michele Ribeiro se ha robado el corazón de las redes. Con más de 900 mil seguidores en…
Al Dia

Cien años de "¡Azúcar!": Celia Cruz, símbolo de la música latina, cumple un siglo de eterno reinado

Celia Cruz trascendió sus orígenes y fronteras con una voz inconfundible y una energía arrolladora, tanto dentro como fuera del escenario.

Al Dia

Aeronave se estrella e incendia en Táchira

Dos presuntos fallecidos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025