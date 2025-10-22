INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció a través de sus redes sociales, que iniciará un despliegue de jornadas por cinco estados del país desde el 22 al 25 de octubre.

Los ciudadanos podrán gestionar sus servicios en espacios habilitados por alcaldías, comunas y entes públicos.

El despliegue iniciará este miércoles 22 de octubre en el estado Zulia en los siguientes puntos:

Municipio La Cañada de Urdaneta, instalaciones del PSUV, sector la Paz.

Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle Libertador, avenida 5 del Manzanillo, a 15 metros de la Plaza de Las Banderas

Jueves 23 de octubre

Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle del Lago, avenida principal San Francisco

Estado Guárico, municipio Leonardo Infante: Caserío Espino, Valle de la Pascua

Estado Guárico, municipio José Tadeo Monagas: Calle Vuelvan Caras, sede PDVSA, Altagracia de Orituco

Estado Sucre, municipio Sucre: Cámara Municipal de Cariaco

Estado Mérida, municipio Obispo Ramos de Lora: Sector 13 de Abril, El Vigía

Estado Falcón, municipio Píritu: Comunidad de Araguan, carretera nacional Moro-Coro, Escuela Primaria

Asnolda Margarita Capielo, San José de la Costa

Viernes 24 de octubre

Estado Anzoátegui, municipio Pedro María Freites: Centro Cívico de la comunidad indígena Bajo Hongo

Estado Anzoátegui, municipio Anaco: Tercera calle del sector La Florida, Unidad Educativa Agustín Codazzi

Estado Lara, municipio Palavecino: Avenida Intercomunal, sede de la Farmacia San Ignacio, El Placer

Estado Falcón, municipio Mauroa: Casa comunal, comunidad El Palmar, calle principal, Mene Mauroa

Sábado 25 de octubre

Estado Aragua, municipio San Sebastián: Tribunal Supremo de Justicia, sector Lourdes, calle Gruta, San Casimiro.

Noticia al Día con información de INTT