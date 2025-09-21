INTT optimizará la gestión de vehículos inoperativos

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a través de su gerencia general de Servicios Conexos, avanza hacia la modernización y transparencia en la gestión del parque automotor venezolano. La entidad ha iniciado una colaboración con diversas compañías aseguradoras del país con el objetivo primordial de optimizar el manejo de los llamados “vehículos inoperativos”.

Esta iniciativa no solo busca reforzar la eficiencia operativa, sino también garantizar la máxima transparencia en un sector vital para la economía y la seguridad vial. El marco de esta propuesta se consolidó durante una reunión en el salón Alí Primera, ubicado en la sede principal del INTT, para que los representantes de las aseguradoras conocieran a fondo los objetivos y la visión de esta nueva alianza estratégica.

El pilar central de este plan es el perfeccionamiento del proceso de desincorporación de vehículos que, a pesar de estar fuera de circulación por diversas razones, como siniestros u obsolescencia, aún figuran en los registros tanto de las aseguradoras como del propio INTT. Este procedimiento es de vital importancia, ya que permite determinar el destino final de estos automóviles, asegurando que se cumplan rigurosamente todos los protocolos legales y administrativos establecidos.

“La existencia de vehículos registrados que no están operativos puede generar inconsistencias, problemas de seguridad y dificultar la planificación del transporte terrestre”, explicaron en el encuentro.

Más allá de la desincorporación, la iniciativa contempla el desarrollo de mecanismos innovadores para la venta de piezas de vehículos dados de baja. Esta medida busca no solo mejorar la eficiencia operativa del sistema, sino también abrir nuevas vías para la reutilización de componentes, siempre en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Noticia al Día/Información de El Universal