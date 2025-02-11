INTT realiza operativos en el Zulia y otras regiones del país a partir desde este 11 hasta el 14-Feb para actualizar documentos de vehículos

A través de sus redes sociales el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), informó que realizará operativos desde este martes 11 hasta el viernes 14 de febrero, en el Zulia y varias regiones del país, con el propósito de que los ciudadanos puedan efectuar la actualización de sus documentos vehiculares.

De acuerdo a la información compartida por el organismo, las regiones donde se llevará a cabo las jornadas, serán en los estados Portuguesa, Barinas, Táchira, Lara, Zulia, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui, Apure, Cojedes y Bolívar.

A continuación el cronograma establecido:

11 de febrero:

Portuguesa: Sede de La Fundación, calle 26, Barrio Andrés Bello.

Barinas: Sede de Fontur, Avenida Intercomunal Rocha.

Táchira: Defensa Pública, Séptima Avenida entre calle 10 y 11, Edif. Florida.

12 de febrero:

Zulia: Sede PDVSA Petro Perijá, Avenida Principal Bella Vista.

Lara: UNES, Núcleo Lara, Av. Venezuela; Sede del CONAS, Colinas de Santa Rosa.

Miranda: Guaicaipuro, calle real, La Mata, en la comunidad de punto y círculo, sector La Matica.

Carabobo: Casa del Instituto de la Cultura, Av. Carabobo, sector La Hacienda.

Monagas: Sede Escuela Básica Salvador Garmendia, calle principal La Muralla.

Aragua: Alcaldía del municipio Bolívar, calle Ricaurte, frente a la Plaza Bolívar, Las Flores, San Mateo.

13 de febrero:

Anzoátegui: Guaraguao (PDVSA), Edif. Terminal Marino, Planta Baja, muelle Guaraguao.

Táchira: Alcaldía de Palmira, calle 3 con carrera 3 y 4, frente a la Plaza Bolívar.

Miranda: Sede PDVSA La Campiña, Av. Libertador, sector La Campiña; Superintendencia de Administración Tributaria, municipio Acevedo.

Aragua: CICPC del estado Aragua, sector 10 de Caña de Azúcar.

Portuguesa: Palacio de Justicia, carreras 4 y 5, calle 16.

Apure: Sede del SENIAT, avenida Los Llanos.

14 de febrero:

Cojedes: Circuito Judicial Penal, Troncal 5, avenida Che Guevara.

Bolívar: La Recta, sector Nacupay, sección capital.

Apure: Salón Parroquial de la Prefectura, calle Sucre.

Lara: Pits Cabudare, Av. Intercomunal Acarigua-Barquisimeto.

