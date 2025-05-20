INTT realizará en junio y julio jornadas especiales en Maracaibo: Conozca las fechas

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció este 20 de mayo, que para el mes de junio y julio realizarán cinco megas jornadas especiales de trámites de documentos para conductores en Maracaibo.

Estos operativos podrán contar con asesorías en trámites de documentación, documentos vehiculares (licencias), simulador de manejo, aula y parque vial, módulos de autogestión, entre otros.

Los días serán del 24 al 27 de julio, en la Expo Feria Automotriz y Autopartes, que se llevará a cabo en el Hotel Tibisay.

