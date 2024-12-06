Inusual nube de polvo del Sahara llega a Venezuela y sorprende a los meteorólogos

Una inusual nube de polvo del Sahara ha tomado por sorpresa a Venezuela y varias islas del Caribe en las últimas 48 horas, así lo informó el analista meteorológico, Jean Suriel, en sus redes sociales.

Este fenómeno atmosférico, característico de los meses entre mayo y septiembre, ha adelantado su llegada en esta ocasión, generando inquietud entre meteorólogos y autoridades.

La masa de aire sahariano, cargada de partículas de arena y minerales, ha atravesado el océano Atlántico y se encuentra actualmente sobre Venezuela y las Antillas Menores.

Se espera que se disipe en las próximas 24 horas, sin embargo, los expertos advierten que otra nube de mayor tamaño se está formando en el Atlántico oriental y podría llegar a la región la próxima semana.

🔴INFORME | Una nube de polvo del Sahara fuera de temporada se ha acercado al Mar Caribe en las últimas 48 horas, luego de avanzar por el Atlántico central: el período normal en el que llegan las partículas saharianas a República Dominicana es entre mayo y septiembre.… pic.twitter.com/erlw1Zs3cR — Jean Suriel (@JeanSuriel) December 5, 2024

Noticias al Día / Jean Suriel en X