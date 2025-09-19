Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

IVSS anunció proceso de inscripción para cotizar como trabajador independiente

Para solicitar la inscripción, los interesados pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas administrativas del IVSS

Por María Briceño

IVSS anunció proceso de inscripción para cotizar como trabajador independiente
Foto: agencia
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) publicó el jueves 18 de septiembre los requisitos para que los ciudadanos que se hayan retirado de una empresa o institución pública puedan inscribirse y cotizar como trabajadores independientes.

El organismo precisó que la Ley del Seguro Social establece que los trabajadores y trabajadoras no dependientes podrán inscribirse en el IVSS para adquirir la situación de asegurados con derecho a todas las prestaciones.

Proceso para cotizar como trabajador independiente en el IVSS

Para solicitar la inscripción, los interesados pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas administrativas del IVSS en todo el territorio nacional. Deberán llevar los siguientes recaudos y presentar su cédula de identidad en físico.

El personal del organismo estatal le solicitará al tramitante llenar la forma 14-196 para formalizar la solicitud, la cual se puede descargar en la página web del IVSS.

Estos son los otros requisitos:

  • Copia de la cédula de identidad
  • Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del aplicante

De acuerdo con el sitio web del IVSS, las cuotas por concepto de cotizaciones se pueden abonar semanal o mensualmente y la decisión queda a voluntad de cada usuario. Por otra parte, de demorarse una cuota por más de un mes, la persona podrá seguir cotizando una vez que efectúe el pago de la deuda requerida.

La norma permite a los trabajadores que desempeñan oficios como mototaxistas, peluqueros, taxistas, artistas, carpinteros y otros profesionales que ofrecen servicios de manera autónoma puedan cotizar en el IVSS.

Lee también: Inicia el pago de la pensión IVSS

Noticia al Día/Información de El Diario

Temas:

