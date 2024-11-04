IVSS: Paso a paso para que pensionados soliciten cambio de banco

A través de una serie de pasos, los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pueden solicitar cambio de banco para sus pagos del beneficio social.

En Venezuela los abuelos y abuelas reciben como pago de pensión 130,00 bolívares, monto oficial otorgado por el Ejecutivo Nacional que es el mismo que el salario mínimo.

Además, es de recordar que el órgano encargado de gestionar los pagos a los adultos y adultas mayores es el IVSS.

Pensionados IVSS- Pasos para solicitar cambio de banco

Entre los pasos para poder hacer el cambio de banco u entidad bancaria figuran los siguientes:

Se debe presentar la solicitud en cualquiera de las 48 oficinas del IVSS del país.

Presentar cédula de identidad.

Libreta bancaria (actualizada y legible) – también sirve un estado de cuenta.

En caso de ser apoderado debe presentar un poder notariado y llevar su cédula de identidad.

