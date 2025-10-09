Miércoles 08 de octubre de 2025
Jorge Rodríguez asegura que plan de atacar embajada de EEUU buscaba crear un motivo de guerra

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), aseguró este miércoles, 8 de octubre que el plan de atacar la…

Por María Briceño

Jorge Rodríguez asegura que plan de atacar embajada de EEUU buscaba crear un motivo de guerra
Foto: Agencia
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), aseguró este miércoles, 8 de octubre que el plan de atacar la Embajada de Estados Unidos en Caracas, buscaba crear un "casus belli (motivo de guerra)", en un contexto marcado por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe cerca de las costas venezolanas.

En un encuentro del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, explicó que el intento de poner explosivos en el edificio diplomático tenía como objetivo "promover, desencadenar y acelerar los procesos de violencia en contra de la tranquilidad de Venezuela".

"Si revisamos la historia reciente y no tan reciente de los eventos bélicos en los que se han involucrado, de manera expresa y voluntaria, los distintos Gobiernos de los Estados Unidos de América, noten siempre que aparece lo que ya se denomina, de una manera muy coloquial y con mucha frecuencia en los medios de comunicación, un casus belli", señaló.

Insistió en que "ese era el objetivo del intento de colocar artefactos explosivos en la embajada" de EEUU.

Rodríguez señaló que se identificaron a "todas las personas involucradas en ese plan terrorista" gracias a "acciones de inteligencia" e hizo un llamado a los distintos sectores que conforman el consejo a rechazarlo.

Noticia al Día/Información de Unión Radio

