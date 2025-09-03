Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Jorge Rodríguez fue recibido por Xi Jinping en actos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo acto de presencia este miércoles en los actos conmemorativos celebrados en…

Por María Briceño

Jorge Rodríguez fue recibido por Xi Jinping en actos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial
Foto: RRSS
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo acto de presencia este miércoles en los actos conmemorativos celebrados en China por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

A través de su canal en Telegram, Rodríguez subió un video en el que se le ve caminando por una alfombra roja en la Plaza de Tiannamen, franqueados por soldados del Ejército chino, para, posteriormente, estrechar la mano del presidente de ese país, Xi Jinping.

En su mensaje, Jorge Rodríguez afirmó que Venezuela rinde honores a China, al igual que aboga por continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones y la construcción de un mundo más justo.

Una segunda publicación del parlamentario señala que nuestro país reafirma su compromiso «con la paz y nuestra lucha frontal y permanente contra el fascismo», así como también destaca que se fortalece un nuevo orden mundial en el que los «pueblos hermanos» enfrentan «agresiones extranjeras».

El domingo 31 de agosto, Jorge Rodríguez anunció en sus canales oficiales que había llegado a China para participar en los actos conmemorativos por el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Rodríguez indicó que viajó a Pekín en representación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, diciendo que están «felices» de llevar el abrazo del mandatario a su «hermano mayor», Xi Jinping, y al pueblo chino por este hito histórico.

Además, destacó que su presencia es signo de un mundo pluripolar fortalecido, un mundo sin agresiones donde hay consensos para generar felicidad para los pueblos.

Noticia al Día/Información de Unión Radio

