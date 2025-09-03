La Administración Trump anuncia eliminación del TPS asignado en 2021 a casi 300.000 venezolanos

La Administración Trump anunció este miércoles la cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) del que dependen más de 250.000 inmigrantes venezolanos y que está previsto para expirar el 10 de septiembre.

El fin del programa, instaurado por la Administración Biden en 2021, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal, anunció el Gobierno, sin dar fechas de dicha acción.

"Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz", anunció el Servicio de Inmigración (USCIS) en un comunicado.

El Gobierno pidió a los venezolanos amparados bajo el TPS que se autodeporten, ofreciéndoles pagar el boleto aéreo y un bono de 1,000 dólares, así como "posibles oportunidades futuras de inmigración legal", una promesa que algunos abogados de inmigración advierten no tiene ninguna garantía.

La decisión del Gobierno de Donald Trump se da pese a que el viernes, una corte federal de apelaciones bloqueó sus planes para poner fin a las protecciones para casi 600,00 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Este grupo de inmigrantes venezolanos depende de dos programas TPS distintos: uno cuya protección terminó en abril y del que dependen 350,000 personas y otro que expira el próximo miércoles y cuya cancelación fue anunciada hoy.

Noticia al Día / Telemundo