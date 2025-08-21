La Asamblea Nacional inicia proceso para designar nuevo inspector general de tribunales

La Asamblea Nacional (AN) puso en marcha el procedimiento para seleccionar al próximo inspector o inspectora general de tribunales, en respuesta a la solicitud emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la renuncia de Gladys Requena, quien ocupaba dicho cargo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Distrito Capital), durante una sesión extraordinaria celebrada este miércoles. En ese encuentro, se conformó la Comisión Preliminar encargada de establecer el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia que se encargará del proceso de selección.

La comisión estará bajo la coordinación del diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/Vargas) y contará con la participación de los parlamentarios Desiree Santos Amaral (PSUV/Nacional), Rosa León (PSUV/Aragua), José Villarroel (PSUV/Nacional), María Gabriela Vega (PSUV/Vargas), Fernando Bastidas (PSUV/Falcón), Francisco Torrealba (PSUV/Nacional), José Gregorio Correa (AD/Nacional), Timoteo Zambrano (CMC/Nacional), Luis Parra (PV/Nacional) y Alfonso Campos (El Cambio/Nacional).

El parlamentario dijo que esta designación se realiza de conformidad con lo consagrado en el artículo 270 de la Constitución de la República de Venezuela, en concordancia con el artículo 65 de

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Además, indicó que el Comité de Postulaciones Judiciales tiene un tiempo de activación de dos años,

que ya se cumplieron, y la coordinación de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales cumplirá

con los lapsos establecidos en la ley para la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

