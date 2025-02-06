La Luna y Júpiter protagonizan un espectáculo celestial esta noche 6-Feb

Este jueves 6 de febrero, el meteorólogo Luis Vargas ha compartido una emocionante noticia en su cuenta de X: Esta noche, los cielos se engalanarán con la conjunción de la Luna y Júpiter, un evento astronómico que promete ser inolvidable.

Desde Venezuela, los observadores podrán ser testigos de este espectáculo celeste dirigiendo su mirada hacia el oeste, donde, tras la puesta de Sol, Venus y Saturno saludarán desde el firmamento. A medida que avance la noche, la atención se centrará en el cenit, donde la Luna y Júpiter, los protagonistas de la jornada, harán su majestuosa aparición.

Además, acotó que Júpiter se verá en su lado izquierdo, Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro y la decimocuarta más luminosa del cielo nocturno, se unirá al espectáculo.

Y para cerrar con broche de oro, el fin de semana, la Luna nos sorprenderá con una nueva conjunción, esta vez con el planeta Marte.

Luis Vargas, con su pasión por la astronomía y su habilidad para comunicar los fenómenos celestes de manera clara y amena, invita a no perdernos este maravilloso evento que nos conecta con la inmensidad del universo.

#6Feb Esta noche tendremos la conjunción de la Luna y Júpiter. Desde Venezuela, mirando hacia el oeste y luego de la puesta de Sol estarán primero Venus y Saturno, apareciendo progresivamente desde el Cenit (encima de nosotros) la pareja protagonista de la jornada nocturna… pic.twitter.com/XLkbCtflYL — Luis Vargas (@Meteovargas) February 6, 2025

Noticia al Día / Luis Vargas en X