La travesía de una joven motociclista argentina y su perrita: conocieron Venezuela y viajan hacia Alaska

Una joven argentina decidió realizar una extensa travesía en moto por todo el continente, hasta llegar a Alaska, junto con su perra de servicio, Uma, que es parte de su familia.

Foto: Valeria Núñez Quevedo

Valeria Núñez Quevedo partió desde San Rafael, pero un accidente demoró sus planes y la forzó a volver a Argentina, donde estuvo varada en Buenos Aires porque no la dejaban viajar en la cabina del avión con su compañera.

Foto: Valeria Núñez Quevedo

Luego de partir desde San Rafael, a Valeria le tocó sufrir un accidente en la ciudad de Quito, en Ecuador, en el que sufrió la fractura de muñeca.

Foto: Valeria Núñez Quevedo

Por el accidente, tuvo que ser operada, pero decidió volver a Argentina para su recuperación. Viajó desde Ecuador hasta Buenos Aires sin problemas, con Uma en la cabina, como su perra de servicio.

Foto: Valeria Núñez Quevedo

Sin embargo, al llegar a Buenos Aires, se enteraron que Aerolíneas Argentinas le negaba la posibilidad de viajar con su mascota en la cabina, y que tenía que ir a la bodega del avión, a lo que Valeria se negó.

Foto: Valeria Núñez Quevedo

La joven argumentaba que, al ser un perro de servicio, tenía que poder viajar con ella en la cabina, como le había sucedido en el vuelo hacia Buenos Aires. Sin embargo, estuvo varios días varada en la Capital Federal, sin poder conseguir los permisos para que Uma viajara con ella, a pesar de tener toda la documentación necesaria.

Foto: Valeria Núñez Quevedo

A pesar de pelear la situación, no pudo volver a Mendoza, ya que, por trámites aduaneros de su moto en Ecuador, tuvo que viajar de urgencia a aquel país para evitar multas ni problemas mayores. Una vez recuperada, la mendocina volvió a emprender su travesía, con el objetivo de llegar hasta Alaska, en Estados Unidos.

Cabe destacar que Valeria tuvo pasos por Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela (donde aprovechó para demostrar su cariño y afecto por nuestro país).

Foto: Valeria Núñez Quevedo

"Venezuela nos ha recibido con mucho cariño, nos ayudaron tanto en migraciones, como en aduana, en la vía para darnos indicaciones, la policía nos pidió papeles y nos dejó continuar sin problemas. Nos sentimos seguras, tranquilas y con muchísima emoción de estar en ese país que tanto deseamos conocer", fueron sus palabras.

