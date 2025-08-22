La venezolana NorKys Batista fue eliminada de Top Chef Vip

La venezolana NorKys Batista fue eliminada este jueves 21 de agosto del reality Top Chef VIP.

En la tabla de eliminación estuvieron la mexicana Nicole Curiel, la dominicana Celinee Santos y la venezolana.

En esta temporada 2025 la dinámica de la semana es la siguiente: Lunes de Eliminación, Martes de Inmunidad, Miércoles de Salvación, Jueves de Eliminación, Viernes de Inmunidad, y los Domingos de Salvación.

Lee también: La venezolana Karina fue eliminada de Top Chef VIP

Noticia al Día/Información de Telemundo