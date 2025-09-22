“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Este domingo 21 de septiembre, en el marco de la jornada “Los cuarteles van a la comunidad”, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio nacional.

“Pudimos ver la entrega de armas a la Milicia Bolivariana en todas las plazas. Las armas del pueblo”, destacó el funcionario.

“Ese mismo pueblo nos dio las armas a nosotros, constitucionalmente”, continuó Padrino López. Ratificó que la doctrina de la Revolución Bolivariana consiste en que “las armas son del pueblo”.

Noticia al Día con información de La Iguana