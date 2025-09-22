“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Domingo 21 de septiembre de 2025
Este domingo 21 de septiembre, en el marco de la jornada “Los cuarteles van a la comunidad”, el ministro para…

Por María Briceño

Foto: agencia
Este domingo 21 de septiembre, en el marco de la jornada “Los cuarteles van a la comunidad”, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio nacional.

“Pudimos ver la entrega de armas a la Milicia Bolivariana en todas las plazas. Las armas del pueblo”, destacó el funcionario.

“Ese mismo pueblo nos dio las armas a nosotros, constitucionalmente”, continuó Padrino López. Ratificó que la doctrina de la Revolución Bolivariana consiste en que “las armas son del pueblo”.

Lee también: Alto comisionado de la ONU para los DDHH pidió "una vez más" a los Estados miembros el cese de las sanciones

Noticia al Día con información de La Iguana

Noticias Relacionadas

Deportes

¡Orgullo nacional! La Vinotinto U17 de Voleibol se corona campeona de Sudamérica

​La actuación de las jóvenes atletas fue memorable, pero destacaron de manera especial los nombres de Yalesca Colina y Armanda Pacheco
Nacionales

Cerrarán parcialmente la Troncal 5 en Táchira desde el 22-Sep por trabajos en la vía

Estos trabajos se llevarán a cabo entre las 11:00 pm a las 5:00 am; donde se permitirá el paso controlado de personas y motocicletas
Nacionales

Inameh informó la llegada del Equinoccio de otoño a Venezuela este lunes 22-Sep

Este fenómeno se presenta anualmente entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio norte, y entre el 20 y el 21 de marzo en el sur
Al Dia

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991

