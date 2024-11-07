Llega a Venezuela el viceprimer ministro de la Federación de Rusia

Este jueves, arribó al país el viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, a propósito del inicio del Consejo Empresarial Venezuela-Rusia, que se instaló este miércoles en Caracas.

El recibimiento fue presidido por el canciller de la República, Yván Gil, quien, con un acto cultural, dio la bienvenida al dignatario a tierra venezolana tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

La llegada del diplomático ruso surge en medio de conversaciones que buscan estrechar lazos bilaterales y estratégicos entre los sectores públicos y privados de ambas naciones.

Cabe destacar que, Venezuela y Rusia mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 70 años, tiempo en el que han afianzado lazos de hermandad, además de cooperar en diferentes sectores económicos entre los que resaltan los campos energéticos, turísticos y agrícolas.

Lee también: Venezuela y Rusia estrechan lazos financieros, comerciales y logísticos contra las sanciones

Noticia al Día/Información de El Universal