Llega a Venezuela el vuelo 58 con 110 migrantes desde EEUU

En horas de la tarde de este miércoles 20 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar" el vuelo 58 con 108 migrantes desde Texas, Estados Unidos.

En este vuelo retornaron 102 hombres y 8 mujeres, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

Este recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Foto: Plan Vuelta a la Patria

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han logrado retornar al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.

Foto: Plan Vuelta a la Patria

