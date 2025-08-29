Llega a Venezuela nuevo vuelo con 319 migrantes desde EEUU

Este viernes 29 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde Estados Unidos, un nuevo vuelo con 319 migrantes venezolanos, a través del Plan Vuelta a la Patria.

En el vuelo 63 llegaron 31 mujeres, 281 hombres y siete niños, quienes fueron recibidos por las autoridades venezolanas para ser atendidos por los órganos de seguridad ciudadana para aplicar los protocolos correspondientes.

