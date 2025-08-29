Viernes 29 de agosto de 2025
Al Dia

Llega a Venezuela nuevo vuelo con 319 migrantes desde EEUU

Este viernes 29 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde Estados Unidos, un nuevo vuelo con…

Por María Briceño

Llega a Venezuela nuevo vuelo con 319 migrantes desde EEUU
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este viernes 29 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde Estados Unidos, un nuevo vuelo con 319 migrantes venezolanos, a través del Plan Vuelta a la Patria.

En el vuelo 63 llegaron 31 mujeres, 281 hombres y siete niños, quienes fueron recibidos por las autoridades venezolanas para ser atendidos por los órganos de seguridad ciudadana para aplicar los protocolos correspondientes.

Lee también: Arribó al país un nuevo vuelo de repatriación con 192 migrantes venezolanos procedente de EEUU

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Luis Caldera:

Gobernador Luis Caldera: "Complejo de piscinas Rafael Vidal y pista de bicicross del Parque del Sol podrían estar listos para el 18 de noviembre"

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Don Francisco anuncia regreso Sábado Gigante

Don Francisco anuncia regreso Sábado Gigante

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

Video: La

Video: La "muerta" que aparece de madrugada y tumba a los motorizados

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Noticias Relacionadas

Al Dia

Migbelis Castellanos revela que se le cayó el cabello con el posparto

La oriunda de Cabimas dijo que no está preocupada por esto, pues es normal que esto le ocurra a las mujeres cuando están lactando.
Al Dia

El Festival Nacional de Teatro 2025 reflexiona sobre el arte escénico

Noticia Al Día participa activamente en las actividades de una fiesta que concita artífices y ciudadanos a través del hechizo y la magia de la poesía teatral.

Al Dia

USAID cierra oficialmente: Marco Rubio

Se trata de "una agencia que hace tiempo se descarriló", apuntó el secretario de Estado de EE.UU.
Al Dia

Registraduría extendió por dos años derecho a nacionalidad para niños de padres venezolanos nacidos en Colombia

La extensión, formalizada mediante la Resolución 9820 de 2025, estará vigente por dos años más, desde el 21 de agosto de 2025 hasta 2027.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025